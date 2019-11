Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Leiselheim - Tageswohnungseinbruch

Worms (ots)

Bisher unbekannte Täter verschaffen sich am gestrigen Montag, 11.11.2019, zwischen 05:30 und 20:00 Uhr Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Illert-Straße. Sie hebeln die Balkontür auf und betreten so die Wohnung. Aus dieser werden nach ersten Erkenntnissen Kleidungsstücke von noch unbekanntem Wert entwendet. Durch die aufnehmenden Beamten wird eine Spurensuche durchgeführt. Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr vermehrt mit Einbrüchen gerechnet werden. Beachten Sie daher bitte folgenden Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! - Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind. - Gekippte Fenster sind offene Fenster. Einbrecher können diese leicht öffnen. - Wenn Se Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! - Verschießen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit!

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-116

www.polizei.rlp.de/pd.worms



