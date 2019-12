Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091219-1099: Bargeld lockte Diebe an

Waldbröl (ots)

Im Auto zurückgelassenes Bargeld lockte in der Nacht zu Freitag (5./6. Dezember) Diebe an. Ein 60-Jähriger hatte gegen 21.30 Uhr am Freitagabend das Waldbröler Krankenhaus aufgesucht, um sich dort in Behandlung zu begeben. Er stellte sein Fahrzeug im Bereich der Notaufnahme an der Friedrich-Wilhelm-Straße ab und ließ mehrere Geldscheine, die offen und damit gut sichtbar in der Mittelkonsole lagen, im Fahrzeug zurück. Gegen 07.30 Uhr am nächsten Morgen bemerkten Passanten die eingeschlagene Scheibe des Autos und verständigten die Polizei; außer dem Geld wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Die Polizei rät: Auf keinen Fall sollten Wertsachen von außen sichtbar in Fahrzeugen zurückgelassen werden; aber auch, wenn Sie derartige Sachen nicht sichtbar verstauen sollten Sie bedenken, dass Versicherungsbedingungen in derartigen Fällen eine Entschädigung oftmals ausschließen.

