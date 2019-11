Polizei Homberg

POL-HR: Wabern/ Wolfhagen: 49-jähriger Mann seit einem Monat vermisst

Homberg (ots)

Wabern und Wolfhagen 49-jähriger Marko R. seit einem Monat vermisst Der 49-jährige Marko R. aus Wabern wird seit dem 14.10.2019 vermisst. Marko R. befand sich zum Zweck einer ärztlichen Untersuchung seit dem 11.10.2019 in der Hessenklinik in Wolfhagen. Am Montag, den 14.10.2019, um 06:00 Uhr verließ Marko R. selbständig das Krankenhaus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Seit diesem Zeitpunkt wurde er nicht mehr gesehen. Eine Gefahr für seine Gesundheit kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Vermisste könnte sich auch im Bereich Hersfeld Rothenburg aufhalten, dort soll er angeblich eine Freundin haben. Marko R. ist 49 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hat ein altersgemäßes Aussehen. Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Person bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

