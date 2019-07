POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Laiz

Diebstahl

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Montag, 17.30 Uhr, zwei Fahrräder im Gesamtwert von rund 4.000 Euro aus einem nicht abgeschlossenen Schuppen in der Unteren Weidenstraße gestohlen. Bei den Rädern handelt es sich um zwei Mountainbikes in den Farben orange sowie schwarz-orange. Die Polizei Sigmaringen bittet um Hinweise unter Tel. 07571 104-0.

Bingen

Notrufmissbrauch

Wegen des Missbrauchs von Polizeinotrufen wird ein 22-jähriger Mann angezeigt, der am Montagabend gegen 20.15 Uhr im Führungs- und Lagezentrum der Polizei anrief und eine Massenschlägerei meldete. Die polizeiliche Überprüfung ergab, dass der Sachverhalt frei erfunden war. Beim Missbrauch von Notrufen handelt es sich um eine Straftat, die mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet wird.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Eine 80-jährige Pkw-Fahrerin wird wegen des Verdachts der Unfallflucht angezeigt. Gemäß dem bisherigen Ermittlungsstand hat die Seniorin am Montag gegen 15.30 Uhr in der Königsberger Straße beim Rückwärtsfahren einen 69-jährigen Radfahrer gestreift, woraufhin dieser stürzte und sich leicht verletzte. Obwohl der Radfahrer die Pkw-Lenkerin auf seine Verletzungen aufmerksam machte, tat diese den Vorfall als Lappalie ab und fuhr einfach weiter.

Herbertingen

Einbruch

Mehrere tausend Euro Schaden entstanden bei einem Einbruch in zwei Baucontainer einer Firma im Pfründnerweg. Dort brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstag die Schlösser auf und stahlen mehrere Baumaschinen, wie z.B. Kernbohrgeräte, Bohrhämmer, Trennschleifer und eine Kettensäge. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, entgegen.

Schwenningen

Unfall - Zeugenaufruf

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall am Freitag gegen 11.15 Uhr auf der L 218 zwischen Glashütte und Schwenningen. Laut den bisherigen Ermittlungen wollte der 27-jährige Fahrer eines Alfa Romeo im Bereich "Fritzen Täle" einen Lkw überholen und übersah dabei einen nachfolgenden 22-jährigen Hyundai-Lenker, der sich bereits im Überholvorgang auf gleicher Höhe befand. Der Hyundai-Fahrer musste nach links ins Bankett ausweichen, um eine seitliche Kollision der Fahrzeuge zu verhindern. Dabei entstand hoher Sachschaden, die genaue Summe ist noch nicht bekannt. Da beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallverlauf machen, werden Zeugen, insbesondere ein Traktorfahrer und ein weiterer Lkw-Lenker, die ebenfalls zu der angegeben Zeit die Strecke befuhren, gebeten, sich bei der Polizei Stetten a.k.M. unter Tel. 07573 815-0, zu melden.

Stetten a.k.M

Brand

Wegen eines Brandes in einer Firma in der Steinbeisstraße musste in der Nacht auf den heutigen Dienstag gegen 03.00 Uhr die Feuerwehr ausrücken. In einer Maschinenhalle war aus ungeklärter Ursache an einer der dort befindlichen Maschinen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Stetten war mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, das DRK mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften und die Bundeswehr-Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Es gibt bislang keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden. Es wurde niemand verletzt.

