POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Falsches Wohnungsangebot - Betrugsmasche

Wie ein Mann der Polizei mitteilte, habe er sich für ein auf einer Internet-Plattform gefundenes Wohnungsangebot in München interessiert und bei der angegebenen Anbieterin über das Internet gemeldet. Daraufhin ergab sich ein E-Mail- und WhatsApp-Verkehr in englischer Sprache. Die Anbieterin gab an, die Wohnung für ihren Vater zu vermieten. Es wurde ein Mietvertrag geschlossen und der Geschädigte überwies die geforderte Kaution in Höhe von 920 Euro auf ein ausländisches Konto. Nach Zahlung der Kaution sollte er die Wohnungsschlüssel per Post erhalten. Dies geschah jedoch nicht. Der Mann versuchte vergeblich, Kontakt mit dem Empfänger des Geldes aufzunehmen. Die Anbieterin reagiert seither nicht mehr auf Anrufe oder Nachrichten des Geschädigten, hatte zuvor jedoch noch eine weitere Zahlung als Kaution gefordert, welche der Mann dann verweigerte und eine Strafanzeige bei der Polizei stellte. Die Polizei rät: Bitte überweisen Sie nie Geld an Unbekannte. Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Seien Sie also immer misstrauisch bei unglaublichen Angeboten, ob bei der Wohnungs- oder der Partnersuche. Machen Sie sich immer bewusst: Niemand hat etwas zu verschenken!

Konstanz, Litzelstetten

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen im Marienweg geparkten VW-Bus beschädigt, indem er die Scheibenwischer nach oben drückte und dadurch einen Schaden an der Motorhaube in Höhe von mehreren hundert Euro verursachte. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14.00 Uhr in der Gustav-Schwab-Straße. Eine 65-jährige Autofahrerin streifte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Pkw. Verletzt wurde niemand.

Radolfzell

Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 21.00 Uhr, und Montag, 16.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter ein in der Straße "Laubenweg" geparktes Auto. Bei dem Audi A4 wurde die Beifahrertüre in zwei verschiedene Richtungen zerkratzt, weshalb von einer mutwilligen Beschädigung ausgegangen wird. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Radolfzell

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter besprühte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Schulgebäude in der Markelfinger Straße. Insgesamt wurden 16 Graffitis im Dachbereich der Schule gezählt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker prallte am Montag zwischen 17.00 Uhr und 17.45 Uhr gegen einen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Böhringer Straße abgestellten Pkw, Typ Renault. Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro ist die Folge dieses Parkremplers. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, aufzunehmen.

Radolfzell

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro entstand am Montag gegen 11.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Eisenbahnstraße. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer wollte aus der Eisenbahnstraße nach links in die Zeppelinstraße abbiegen und beachtete hierbei die Länge seines Anhängers nicht. Durch den ausschwenkenden Anhänger wurde ein rechts neben dem Lkw an der roten Ampel wartendes Auto erfasst und ein Stück mitgezogen. Verletzt wurde niemand.

Rielasingen-Worblingen

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein beim Schwimmbad in Worblingen abgestelltes, verschlossenes E-Bike der Marke "Centurion", Typ E-Fire Sport. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, in Verbindung zu setzen.

Singen

Einbruch

Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Montag, 7.00 Uhr, in einen Baucontainer in der Bahnhofstraße verschafft. Der Unbekannte erbeutete mehrere hochwertige Werkzeuge. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Singen

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich ein 10-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 7.30 Uhr in der Überlinger Straße zu. Ein 46-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Überlinger Straße stadtauswärts, als er eigenen Angaben zufolge die rote Ampel an einem Fußgängerüberweg aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah. Das Mädchen kam von rechts und fuhr mit ihrem Tretroller über die für sie grüne Fußgängerampel, stieß frontal mit dem Auto zusammen und wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Singen

Fehler beim Abbiegen

Sachschaden von über 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.30 Uhr in der Fittingstraße entstanden. Ein von der Julius-Bührer-Straße kommender Linienbus bog nach rechts in die Fittingstraße ein, der 50-jährige Lenker kam hierbei mit seinem Gelenkbus zu weit auf die Gegenfahrspur. Dort touchierte er mit dem Bus den Pkw einer verkehrsbedingt wartenden 22-jährigen Frau. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Hohenfels

Vorfahrt missachtet

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr an der Kreuzung Pfullendorfer Straße / Sentenharter Straße / Schloßstraße ereignete. Ein 37-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Pfullendorfer Straße in Richtung Kalkofen und wollte nach links in die Schloßstraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden VW eines 60-jährigen Mannes. Bei der Kollision wurde der VW durch die Wucht des Aufpralles nach rechts abgewiesen und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Der Mercedes drehte sich und kam auf der Linksabbiegerspur entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Sowohl die beiden Insassen des Mercedes als auch der 60-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Stockach

Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Schwer verletzt musste eine 18-jährige Fußgängerin am Montag gegen 17.00 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Ludwigshafener Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr in stadtauswärtiger Richtung mit mäßiger Geschwindigkeit im stockenden Verkehr. Die 18-Jährige querte die Straße aus Sicht der Pkw-Lenkerin von links nach rechts rennend. Da auch stadteinwärts ein hohes Verkehrsaufkommen herrschte, hatte die Autofahrerin laut Zeugen keine Möglichkeit, die Passantin frühzeitig zu erkennen, um eine Kollision zu vermeiden. Am Pkw entstand kein sichtbarer Schaden.

