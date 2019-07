Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Brand eines Heustocks

Owingen/Bodenseekreis (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache kam es im Heustock eines landwirtschaftlichen Anwesens in Owingen-Unterbach am späten Montagabend zu einem Brandausbruch. Gegen 23.40 Uhr wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte der mit Heu gefüllte Kniestock über dem Stall. In der Stallung selbst befanden sich noch etwa 25 Rinder, die von der Feuerwehr während der Löscharbeiten mit Frischluft versorgt wurden. Sie blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, auch die beiden Bewohner des Brandobjekts konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

