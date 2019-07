POL-KN: Erste Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Ravensburg

Einbruch in Schulgebäude

Unbekannte Täter stiegen im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagfrüh über ein Oberlicht in die Sporthalle der Grundschule Oberzell in der Schulstraße ein. Aus einem Kühlraum entwendeten sie Getränke. Neben dem Diebstahl von Getränken wurde in der Sporthalle Sachschaden angerichtet, dieser übersteigt den Wert des Diebesgutes deutlich. Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 14-jähriger Fahrradfahrer, der am Freitagvormittag gegen 11.00 Uhr den an der Meersburger Straße entlang führenden Fahrradweg entgegen der zulässigen Fahrtrichtung in Richtung Weststadt befuhr. Die 46-jährige Lenkerin eines Mazda befuhr die Meersburger Straße in Richtung Innenstadt und bog nach der über die Schussen führenden Brücke nach rechts in Richtung Pfannenstiel ab. Der auf dem Fahrradweg entgegenkommende Fahrrradfahrer bremste und vermochte einen Zusammenstoß mit dem Pkw der 46-Jährigen zu verhindern. Er verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletztem Pkw-Lenker

Leichte Verletzungen an der Halswirbelsäule erlitt der 31-jährige Lenker eines Ford Transit, der am Freitagvormittag gegen 11.20 Uhr wegen eines technischen Defekts auf einer Beschleunigungsspur der Friedrichshafener Straße liegen geblieben war. Der 83-jährige Lenker eines Daimler-Benz führte einen Fahrstreifenwechsel durch und prallte fuhr aufgrund Unachtsamkeit auf den stehenden Ford Transit auf. Dessen Fahrer saß zu diesem Zeitpunkt im stehenden Fahrzeug. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Schlier

Diebstahl von Zubehör an landwirtschaftlichem Kfz

Der Betreiber eines landwirtschaftlichen Betriebs im Weiler Fohren war am Freitagabend gegen 23.30 Uhr noch mit Stallarbeiten beschäftigt, als er auf zwei männliche Personen aufmerksam wurde, die in seiner Scheune gerade Zubehörteile von seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine abmontierten. Als die beiden Tatverdächtigen auf den nahenden Geschädigten aufmerksam wurden, flüchteten sie zu Fuß aus der Scheune und von dem landwirtschaftlichen Anwesen. Dem Geschädigten fiel auf, dass einer der beiden Tatverdächtigen mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet war. Auf ein Fahrzeug wurde der Geschädigte nicht aufmerksam. Personen, die Hinweise zu den beiden Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Trunkenheit im Verkehr

Deutlich betrunken war der 55-jährige Lenker eines Fahrrades, der sich in der Nacht zum Samstag gegen 00.00 Uhr in der Anschlussstelle Ravensburg Nord auf die vierspurige Bundesstraße 30 verfuhr. Als die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Ravensburg an der Auffahrt eintraf, schob der 55-Jährige das Fahrrad auf der Auffahrt. Die Polizeibeamten sorgten dafür, dass der Fahrradfahrer mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße verließ. Gleichzeitig wurden sie auf die starke Alkoholisierung des Betroffenen aufmerksam. Dem 55-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Das Polizeirevier Ravensburg leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

