Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Versuchter Diebstahl eines Mercedes-Lieferwagens

Homberg (ots)

Homberg Versuchter Diebstahl eines Lieferwagens Tatzeit: 08.11.2019, 17:00 Uhr bis 10.11.2019, 10:30 Uhr Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter einen geparkten weißen Mercedes-Lieferwagen zu stehlen. Die Täter begaben sich zu dem Abstellplatz in der Landgrafenallee und öffneten den Lieferwagen auf nicht bekannte Weise. Anschließen stiegen sie in das Fahrzeug ein, bauten dort das Zündschloss aus und zogen einige Kabel unter der Lenkradabdeckung hervor. Der Fahrzeugnutzer stellte die Beschädigung am Sonntagmorgen fest, als er in das Fahrzeug stieg. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

