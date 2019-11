Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Hochdorf-Assenheim) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hochdorf-Assenheim (ots)

Eine 59-jährige Fahrzeugführerin fuhr am 05.11.2019, gegen 13:55 Uhr, die K18 von Hochdorf-Assenheim in Richtung Böhl-Iggelheim. Hierbei verlor die Fahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihren PKW und kam von der Fahrbahn ab, sodass der PKW auf die Seite kippte. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme konnte bei der 59-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

