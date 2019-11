Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 05.11.2019 gegen 09:30 Uhr befährt ein 39-jähriger Mann mit seinem Pkw-Skoda die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße in Bobenheim-Roxheim. Aufgrund mangelndem Seitenabstand beschädigt der aus Menden stammende Fahrer einen am Straßenrand parkenden Toyota und Citroen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 8000EUR

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/313-202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell