Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Diebstahl aus PKW

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Montag, 04.11.2019, zwischen 15:30 - 16: 15 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz am Bahnweiher in Schifferstadt abgestellten Suzuki eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde durch unbekannte Täter unter anderem eine Handtasche, samt Geldbeutel, entwendet. Seitens der Polizei wird darauf hingewiesen, dass auch bei einem kurzen Verlassen des Fahrzeuges keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen bleiben sollen. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

