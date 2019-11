Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Graffiti

Speyer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte/n unbekannte Täter zwei Hausfassaden sowohl in der Webergasse als auch in der Großen Pfaffengasse, indem sie Zahlen an die Fassaden besprühten. Da die Zusammensetzung der Zahlenkombinationen, die Postleizahl von Speyer ergibt, handelt es sich vermutlich um den/die gleichen Täter. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

