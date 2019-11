Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrsunfallflucht-

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 04.11.2019, gegen 08.30 Uhr, befährt die Geschädigte mit ihrem Pkw die Westliche Ringstraße. An der Kreuzung zur Max-Friedrich-Straße übersieht ein bislang unbekannter Fahrradfahrer, welcher an dieser Stelle wartepflichtig war, die Geschädigte und kollidiert mit dem Pkw der Geschädigten und stürzt zu Boden. Nachdem er sich wieder aufgerichtet hat, setzt er seinen Weg fort. Der Fahrradfahrer wird beschrieben als männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, kurze dunkelbraune Haare, bekleidet mit einer weißen Hose und einem grauen Pullover. Am Pkw entsteht ein geschätzter Schaden von 500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Stefan Heißler



Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell