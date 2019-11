Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neuhofen (ots)

Am 03.11.2019, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer die Ludwigshafener Straße in Richtung Hauptstraße. Hierbei streifte er ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 60-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ferner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell