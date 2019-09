POL-MR: Einbrecher kommen über Gebäuderückseite;Einbruch in Kopierladen; Autohaus zieht Diebe an;Hakenkreuze und Schriftzeichen;Widersprüchliche Angaben - Polizei sucht nach Unfallzeugen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Einbrecher kommen über Gebäuderückseite

Kirchhain: Gewaltsam verschafften sich Einbrecher zwischen Montag, 16. September, 22 Uhr und Dienstag, 17. September, 9.10 Uhr Zutritt in eine Gaststätte am Bahnhof. Die Unbekannten stahlen mehrere Kellnerbörsen und machten sich mit dem erbeuteten Bargeld auf und davon. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Einbruch in Kopierladen

Marburg: Ein Kopierladen in der Biegenstraße geriet zwischen Montag, 16. September, 18.30 Uhr und Dienstag, 17. September, 9 Uhr in das Visier von Dieben. Die Unbekannten drückten die Eingangstür auf und stahlen Bargeld aus einer Kasse sowie ein Sparschwein (in Form eines Basketballs) samt Inhalt. Die Beute verstauten die Einbrecher anschließend in einer blau/roten Tasche, die aus dem Laden stammt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Autohaus zieht Diebe an - Kia verschwunden - Polizei sucht Zeugen

Biedenkopf: Einen weißen Pkw Kia Sportage stahlen Unbekannte zwischen Samstag, 14. September, 21.30 Uhr und Dienstag, 17. September, 13.55 Uhr von dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Zum Musbach". Der abgemeldete Gebrauchtwagen hat noch einen Wert von etwa 20000 Euro. Zeugen, denen in der relevanten Zeit rund um das Autohaus verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Hakenkreuze und Schriftzeichen - Polizei sucht Zeugen

Weimar (Lahn) - Niederwalgern: Hakenkreuze und rechtsradikale Schriftzeichen ritzten Unbekannte in die Fassade der Gesamtschule in der Schulstraße. Nach dem Vorfall, der sich zwischen Montag, 16. September, 21 Uhr und Dienstag, 17. September, 9.30 Uhr ereignete, ermittelt der Staatsschutz. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg. Tel. 06421- 4060.

Widersprüchliche Angaben - Polizei sucht nach Unfallzeugen

Marburg- L 3088: Nach einem Unfall am Dienstagmorgen, 17. September, sucht die Polizei dringend nach Zeugen, da sich die beteiligten Autofahrer gegenseitig beschuldigen, auf die Gegenspur gekommen zu sein. Fest steht, dass beide Männer mit ihren Fahrzeugen um 7. 20 Uhr auf der Landesstraße 3088 zwischen Marburg und Kirchhain unterwegs waren. Ein 42- Jähriger fuhr mit seinem Hyundai in Richtung Kirchhain und der 18-Jährige kam mit seinem Peugeot entgegen. Bei der anschließenden Kollision in Höhe Bauerbach wurde der Peugeot quer über die Straße geschleudert und landete im Straßengraben. Die beiden Beteiligten überstanden den Aufprall ohne Blessuren. Der Gesamtschaden beträgt 10000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Wichtiger Zeuge nach Unfall gesucht - Wer klopfte gegen Autoscheibe?

Marburg: Nach einem Unfall am Montagnachmittag, 16. September, steht das Kennzeichen des Verursachers bereits fest. Ein älterer, ortsfremder Mann fuhr mit seinem Daimler vor einer Apotheke im Steinweg rückwärts gegen die vordere Stoßstange eines VW Touran. Ein bis dato unbekannter Zeuge klopfte um 17.50 Uhr gegen die Scheibe des Daimlers, um den Fahrer auf das Malheur hinzuweisen. Der Senior reagierte allerdings nicht und fuhr davon. An dem Touran entstand ein Schaden von 1000 Euro. Der Zeuge wird dringend gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

