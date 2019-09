Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Werkzeuge auf Baustelle gestohlen;Diebe auf Viehweide;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Werkzeuge auf Baustelle gestohlen

Marburg: Diebe drangen zwischen Montag, 16. September, 16 Uhr und Dienstag, 17. September, 7 Uhr in einen Rohbau in der Cappeler Straße ein. Die Unbekannten stahlen eine Stichsäge, eine Handkreissäge, drei Akkuschrauber sowie eine Bohrmaschine. Sämtliche Werkzeuge wurden von der Firma Hilti hergestellt. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Diebe auf Viehweide

Lahntal-Sterzhausen: In der Gemarkung "Vor der Kalka" waren Diebe zwischen Sonntag, 15. September, 18 Uhr und Montag, 16. September, 9 Uhr aktiv. Die Unbekannte stahlen die Batterie eines Weidezauns und verschwanden mit der Beute im Wert von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell