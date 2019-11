Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Kletterwald 04.11.19, 05:25 Uhr

Speyer (ots)

Am frühen Montagmorgen verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Kletterwald in Speyer West und brach dort einen Container auf. Entwendet wurde Werkzeug im Gesamtwert von ca. 5000 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



