POL-PDLU: Fahrt unter Alkoholeinfluss 05.11.2019, 00:49 Uhr

Dudenhofen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein 49-jähriger Mann mit seinem PKW in der Schillerstraße in Dudenhofen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Da ein Alkoholtest 0,7 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet

