POL-PDLU: Verkehrsunfall

Am 05.11.2019, gegen 07.40 Uhr, befährt ein 66-jähriger Opel Fahrer die L453 von Heuchelheim kommend in Richtung Dirmstein. Kurz vor der Ortseinfahrt Heuchelheim verfällt der Fahrzeugführer in einen Sekundenschlaf, kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Der aus Grünstadt stammende Fahrer wird kurzzeitig bewusstlos, erleidet aber keine schwerwiegenden Verletzungen. Der Mann wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entsteht Totalschaden in Höhe von ca. 15000EUR.

