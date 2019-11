Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Einbruchsversuch in Tankstelle

Schifferstadt (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, 31.10.2019 (16:00 Uhr), bis Montag, 04.11.2019 (16:00 Uhr), haben Unbekannte erfolglos versucht, in eine Tankstelle in der Speyerer Straße einzubrechen. An der Eingangstür wurden entsprechende Beschädigungen festgestellt. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Schifferstadt

