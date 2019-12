Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101219-1102: 34-Jähriger von Fahrrad erfasst und schwer verletzt

Hückeswagen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Montagabend (9. Dezember) ein 34-Jähriger aus Hückeswagen zugezogen, der auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg von einem Fahrrad erfasst wurde und zu Boden stürzte. Gegen 17.45 Uhr war der Mann mit zwei weiteren Begleitern auf dem von der Alten Ladestraße abgetrennten Geh- und Radweg unterwegs, als ihm aus Richtung des Bergischen Kreisverkehrs ein Radfahrer entgegenkam. Nachdem die Fußgänger dem herannahenden Radfahrer zunächst Platz gemacht hatten, trat der 34-Jährige nach bisherigem Ermittlungsstand plötzlich in den Fahrtweg des 38-jährigen Radfahrers, der ebenfalls in Hückeswagen wohnhaft ist. Während der Fahrradfahrer nur geringe Blessuren erlitt, musste der 34-Jährige schwerverletzt in eine Wuppertaler Klinik gebracht werden.

