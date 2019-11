Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Baggerfahrer verursacht volltrunken einen Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen!

Neuwied (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:10 Uhr befuhr ein 39 jähriger Neuwieder mit einem Bagger die Zinzendorfstraße im Stadtgebiet von Neuwied. Aufgrund beidseitig abgestellter Fahrzeuge steuerte eine ihm entgegenkommende 52 jährige Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug in eine Lücke, um dem 39 Jährigen die Vorbeifahrt zu ermöglichen. Der Baggerfahrer verringerte jedoch keineswegs seine Geschwindigkeit und touchierte die linke hintere Fahrzeugecke des Pkw der 52 Jährigen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer des Baggers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen beachtlichen Wert von 1,82 Promille. Es konnten zudem Betäubungsmittel aufgefunden werden, deren Konsum der Fahrer ebenfalls einräumte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Zeugin teilte den Beamten vor Ort mit, dass es zumindest zwei "Knallzeugen" gegeben habe. Diese waren zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme jedoch nicht mehr vor Ort. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Neuwieder Polizei unter der Rufnummer 02631/878-0 in Verbindung zu setzen.

