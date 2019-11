Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alkoholisierte Unfallflüchtige gestellt (57/2711)

Speyer (ots)

27.11.2019, 16:25 Uhr

Am Mittwochnachmittag streifte eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin aus Speyer in der Prinz-Luitpold-Straße beim Einfahren in den Fließverkehr einen am Fahrbahnrand parkenden Mazda. Der Fahrzeugnutzer des Mazda befand sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug und konnten den Kontakt deutlich wahrnehmen. Da sich die Unfallverursacherin danach von der Örtlichkeit entfernte, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von ca. 1000EUR zu kümmern, fuhr ihr nach. Auch auf mehrmaliges Hupen reagierte die Frau nicht, sodass der Mazda-Fahrer ihr letztlich bis an ihre Speyerer Wohnanschrift folgte und die Polizei verständigte. Diese konnten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der Fahrerin wahrnehmen. Einen Atemalkoholtest bei ihr ergab einen Wert von 1,30 Promille. Dementsprechend wurde ihr Führerschein sichergestellt und sie musste eine Blutprobe abgeben.

