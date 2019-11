Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruchsdiebstahl in Kinder- und Jugendhilfe (35/2711)

Speyer (ots)

26.11 - 27.11.2019, 18:30 - 07:35 Uhr

Unbekannte/r Täter verschaffte/n sich zwischen Dienstag und Mittwoch auf unbekannte Weise Zugang zu einem Neubau der Kinder- und Jugendhilfe in der Diakonissenstraße. In den Räumlichkeiten wurde eine Bürotür aufgebrochen und ein Aktenschrank aufgehebelt, in welchem sich eine Geldkassette befand. Diese wurde von dem/den Täter/n ebenfalls aufgebrochen und ein darin befindlicher 10EUR-Schein entwendet. Danach wurde der Neubau wieder verlassen. Täterhinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell