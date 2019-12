Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101219-1105: Nächtlicher Einbruch in Kiosk

Bergneustadt (ots)

In der vergangenen Nacht (10. Dezember) sind Unbekannte in einen Kiosk an der Stadionstraße eingestiegen; sie entkamen mit noch unbekannter Beute. Den im Komplex eines Lebensmittelmarktes gelegenen Kiosk haben die Einbrecher in der Zeitspanne von 02.25 bis 03.45 Uhr aufgesucht. Um in das Geschäft zu gelangen, brachen die Täter eine Nebeneingangstüre des Kiosks auf, wobei sie ein von innen vor der Tür stehendes Regal umwarfen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell