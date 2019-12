Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nötigung im Straßenverkehr

Allenbach (ots)

Am Dienstagabend gegen 16.55 Uhr kam es auf der B269, Gemarkung Allenbach, zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Zur genannten Zeit meldete sich der 56jährige Fahrer eines silbernen PKW BMW über Notruf bei der Polizei Morbach und gab an, dass er derzeit die B269 in Fahrtrichtung Morbach befahre. Er befinde sich Höhe der Durchfahrt Hüttgeswasen. Hinter ihm befinde sich ein Sattelzug, der äußerst dicht auffahre sowie ihm mehrfach mittels Lichthupe und Blinker signalisiere, dass er zur Seite fahren solle. Der Anrufer gab an, dass er Angst habe, der LKW könnte ihm auf sein PKW auffahren. Es gelang dem PKW-Fahrer schließlich in Höhe der Abfahrt Allenbach (L163) den LKW passieren zu lassen. Jetzt konnte er das Kennzeichen des Anhängers durchgeben. Durch eine Funkstreife der PI Morbach gelang es schließlich das LKW-Gespann anzuhalten und eine Verkehrskontrolle bei dem 50jährigen Fahrer durchzuführen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Die aufnehmende Polizei Morbach sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Fahrverhalten des LKW-Fahrers machen können. Die Nötigungshandlung seitens des LKW-Fahrers erstreckte sich auf der B269 von Hüttgeswasen bis zur Abfahrt Allenbach (L163).

