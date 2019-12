Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Wohnhaus

Reinsfeld (ots)

In der Zeit zwischen dem 02.12.19 und dem 16.12.19 brachen bisher unbekannte Täter in ein zur Zeit unbewohntes Haus in Reinsfeld, Heiligkreuz, ein. Der Einstieg erfolgte auf der Hausrückseite. Dieser Bereich ist von der Brühlstraße bzw. vom Heidering her einsehbar. Hat jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-0



