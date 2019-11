Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wohnungseinbruch

Waldmohr (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 14.11.2019 gegen 06:30 Uhr bis 14.11.2019 gegen 20:00 Uhr durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür in ein Anwesen in der Straße "In den Härtelwiesen" ein. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden 2 Laptops und Schmuck erbeutet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der

Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de

entgegen.



