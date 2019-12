Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Konz

Trier (ots)

Am Samstagnachmittag, den 14.12.2019, ereignete sich in der Granastraße in Konz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leichtverletzt wurde.

Das Kind wollte zusammen mit seiner Mutter die Straße überqueren und wurde von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst und leicht verletzt.

Nach kurzer Inaugenscheinnahme im Mutterhaus Krankenhaus in Trier wurde das Kind noch am selben Tag entlassen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

