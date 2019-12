Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

Hamm-Werries (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 12. Dezember, auf dem Alten Uentroper Weg, unweit des Papenweges, wurde ein 8-jähriges Kind leicht verletzt. Gegen 17.25 Uhr beabsichtigte ein 62-jähriger Ford-Fahrer aus Welver, mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände nach rechts auf den Alten Uentroper Weg einzubiegen. Hierbei übersah er den Ford eines 48-jährigen Mannes aus Hamm, der den Alten Uentroper Weg in Richtung Westen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 8-jähriges Kind im Ford leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 19000 Euro. (mw)

