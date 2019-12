Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 12. Dezember, haben Unbekannte versucht, in einen Supermarkt an der Oswaldstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, beschädigten sie die Schiebetür des Lebensmittelgeschäfts. In das Ladeninnere gelangten sie jedoch nicht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

