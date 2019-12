Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, den 12. Dezember, gegen 7 Uhr, an der Kreuzung Südstraße/Königstraße. Ein 54-jähriger Mann aus Soest bog mit seinem Jaguar von der Südstraße nach links in die Königsstraße in Richtung Sternstraße ab. Dabei kollidierte er mit einer 19-jährigen Fahrradfahrerin, welche ihm auf der Südstraße entgegenkam. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.(je)

