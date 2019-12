Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher im Hausflur überrascht

Hamm-Herringen (ots)

Einen Einbrecher überraschte eine 69-jährige Hausbewohnerin eines Mehrfamilienhaues in der Straße An der Falkschule. Gegen 10 Uhr kam ihr ein Unbekannter im Hausflur entgegen. Als sie ihn ansprach, gab er vor, sich im Haus eine Wohnung anschauen zu wollten. Später stellte sie Einbruchsspuren an der Haustür fest. Der Tatverdächtige ist zirka 1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur und blonde, kurze, krause Haare. Er trug braune Schuhe mit verstärkten Kappen, eine schwarze Jacke und einen Rucksack. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

