Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Führerscheine nach einem verbotenen Rennen beschlagnahmt

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem verbotenen Autorennen am Dienstag, 10. Dezember, gegen 13 Uhr, über die Neue Bahnhofstraße und Wilhelmstraße beschlagnahmte die Polizei die Führerscheine eines 21-jährigen Audi-Fahrers und eines 29-jährigen BMW-Fahrers. Die Beamten konnten beobachten, wie die beiden Fahrzeuge mit überhöhte Geschwindigkeit den Kreuzungsbereich Neue Bahnhofstraße/ Friedrichstraße passierten. Im Bereich der Wilhelmstraße/ Schwarzer Weg überholte der Audi-Fahrer verbotswidrig zwei Autos und setzte seine Fahrt weiter in Richtung Marienstraße fort. Dort konnte er durch die Streifenwagenbesatzung angehalten werden. Der BMW-Fahrer konnte im Rahmen der Ermittlungen später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.(jb)

