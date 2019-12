Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Angebliche Dachdecker bestehlen 90-jährigen Hammer

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte haben am Dienstag, 10. Dezember, gegen 15.30 Uhr, am Kiebitzweg Dacharbeiten angeboten. Ein 90-jähriger Anwohner nahm das Angebot seine Dachrinne zu reinigen an und ließ die Unbekannten in sein Haus. Später musste er feststellen, dass ein vierstelliger Geldbetrag fehlte. Zudem zahlte er für die Arbeiten nach Aufforderung ein Honorar.

Die Tatverdächtigen sind zwischen 30 und 35 Jahren alt, haben dunkelblonde Haare und trugen Arbeitskleidung, die der von Dachdeckern ähnelt. Ein Mann ist zirka 1,75 Meter groß; der andere zirka 1,65 Meter. Beide sprachen schlecht Deutsch und fuhren mit einem LKW mit Kastenaufsatz und Hamburger-Kennzeichen davon.

Bitte melden Sie Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

