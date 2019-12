Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autofahrer fährt 17-Jährige an und anschließend unentschuldigt davon

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 10. Dezember 2019, gegen 17.50 Uhr, wurde eine 17-jährige Fußgängerin auf dem Sankt-Monica-Platz bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 55-jähriger Autofahrer erfasste das junge Mädchen mit seinem Ford, was zur Folge hatte, dass die Jugendliche auf die Fahrbahn stürzte. Durch das offene Fenster sprach er kurz mit der weinenden Jugendlichen und fuhr anschließend weiter. Ein aufmerksamer Zeuge, der das Geschehen beobachtete, notierte sich das amtliche Kennzeichen des Wegfahrenden. Die 17-Jährige wurde in das angrenzende Krankenhaus gebracht, konnte es jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Fordfahrer wurde im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift angetroffen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.(as)

