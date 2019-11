Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Saxofon aus Auto entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag (23. November), im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 23 Uhr, haben Unbekannte ein Saxofon aus einem Auto entwendet. Der weiße Skoda war in der Tiefgarage des Cineplex-Kinos auf dem Chattanoogaplatz geparkt. Das wertvolle Saxofon ist von der Marke "Yamaha" und hat eine goldene Farbe. Es befand sich im Kofferraum. Wer Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen machen kann, möge sich bei der Polizei in Hamm unter der Nummer - 02381 - 916 - 0 melden. (es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell