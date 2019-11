POL-HAM: 52-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Polizeipräsidium Hamm

Aus bisher ungeklärter Ursache kam am Montag, 25. November gegen 19.35 Uhr ein 52-jähriger LKW-Fahrer am Herringer Weg von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr der Tiefkühllieferant in Fahrtrichtung Westen auf einem am Fahrbahnrand abgestellten Sattelauflieger. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde der Herringer Weg in Fahrtrichtung Westen gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13000 Euro. (be)

