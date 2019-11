Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versammlung mit 550 Traktoren im Hammer Stadtgebiet

Hamm (ots)

Die Konvois von mehreren hundert Traktoren führten am Montag, 25. November, zu erheblichen Verkehrsstörungen im Hammer Stadtgebiet. Besonders betroffen war der Bereich an der Maximilianstraße, wo in der Spitze die Fahrer und deren Begleiter mit 400 Traktoren an einer Versammlung teilnahmen. Auf dem Weg dorthin kam es ab der Münsterstraße und der Werler Straße mit Ziel Hammer Osten aufgrund der Kolonnenfahrten zu länger andauernden Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sperrte hierfür ab 14 Uhr Kreuzungen und Einmündungen, um eine reibungslose Durchfahrt der Landmaschinen zu gewährleisten. Dies führte bei den betroffenen Verkehrsteilnehmern zu längeren Wartezeiten. Bei den Sternfahrten aus dem Bereich Münster und Soest kamen insgesamt etwa 450 Traktoren nach Hamm. Zirka 100 Treckerfahrer reisten mit ihren Fahrzeugen jeweils einzeln an. Insgesamt schätzt die Polizei die Anzahl der Versammlungsteilnehmer auf 1100. Es kam zu keinen Verkehrsunfällen. Die Versammlung auf den Parkplätzen an der Maximilianstraße verlief aus polizeilicher Sicht friedlich. Der überwiegende Teil der Traktoren begab sich ab dem späten Nachmittag von dem Versammlungsgelände in Richtung Bielefeld.(hei)

