Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hamm-Ostwennemar (ots)

Am Montag, 25. November in der Zeit von 15.30 Uhr und 18.15 Uhr beging ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Quittenweg eine Unfallflucht. Der Verursacher beschädigte einen geparkten grauen VW Golf. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-916-0 entgegen. (be)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell