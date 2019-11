Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser

Aufbrechen eines Kellerraums und Diebstahl von Heizöl

Osann-Monzel (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 21.11.2019 bis Freitag, 22.11.2019 wurde in der Bernkasteler Straße in Osann-Monzel versucht in zwei Häuser einzubrechen. In einem dieser Häuser wurde zudem ein Kellerraum aufgebrochen, in dem sich Heizöltanks befinden. Einer dieser Tanks wurde durch den Täter angebohrt und Heizöl in unbekannter Menge entwendet. Die Polizei Wittlich sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Bernkasteler Straße gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Wittlich unter der Tel. 06571-9260.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wittlich

06571-9260



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell