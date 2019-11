Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in einem Einfamilienhaus in Speicher

Bitburg (ots)

Am Sonntag, den 24.11.2019 kam es um 15:07 Uhr in Speicher zu einem Brand in einem Einfamilien-Reihenhaus. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Anbau des Hauses in Brand. Die vier Bewohner des Hauses sowie zwei Nachbarn wurden durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt. Eine weitergehende, stationäre ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 10.000 EUR Euro geschätzt.

