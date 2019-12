Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Berauschter Lastwagenfahrer kollidiert mit Transporter und flüchtet

Hamm-Herringen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag, den 10. Dezember, gegen 17.15 Uhr, auf der Dortmunder Straße. Ein Lastwagen mit belgischem Kennzeichen kollidierte mit einem, auf einem Parkstreifen geparkten Transporter eines 40-jährigen Mannes aus Hamm. Der 28-jährige Lastwagenfahrer hielt an, begutachtete den Schaden und flüchtete anschließend in Richtung Herringen.

Durch die Polizei konnte der belgische Lastwagenfahrer kurze Zeit später an der Kreuzung Dortmunder Straße/Zum Torksfeld angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Fahrer musste auf der Polizeiwache seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.(je)

