POL-UL: (UL) Ulm - Toilettenpapier in Toilette angezündet

Eine Unbekannter entfachte am Montag in einer öffentlichen Toilette in Ulm ein Feuer.

Ulm (ots)

Eine Zeugin bemerkte gegen 14.30 Uhr eine Rauchentwicklung in einer öffentlichen Toilette am Friedhof in der Hasensteige. Sie informierte einen weiteren Zeugen. Der stellte ein Feuer in der Toilette fest und konnte es selber löschen. Ein Unbekannter zündete eine Klopapierrolle an und setzte damit einen Mülleimer in Brand. Danach griff das Feuer auf einen Handtuchspender über. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden in der Toilette schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

