Leichte Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Sonntag in Laichingen.

Gegen 17 Uhr war eine 22-Jährige auf der Straße Bei der Hülbe unterwegs. An der Einmündung wollte sie mit ihrem Audi nach links auf die Lange Straße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Motorrades. Der 54-Jährige kam mit seiner Harley-Davidson aus Richtung Laichingen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten den 54-Jährigen an der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf rund 8.000 Euro.

2018 sind Vorfahrtsverletzungen die häufigste Unfallursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Das Polizeipräsidium Ulm registrierte 1.833 Vorfahrts-Unfälle. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Weiterfahren darf nur, wer übersehen kann, dass er den Vorfahrtsberechtigten weder gefährdet noch wesentlich behindert.  Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

