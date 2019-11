Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Elektrofahrräder aus Garage gestohlen

Erkelenz (ots)

In der Nacht zu Montag, 18. November, drangen Unbekannte in eine Garage an der Bernhardstraße ein. Sie stahlen daraus zwei Elektrofahrräder der Marke Giant.

