POL-KLE: Kleve- Einbruch in Gaststätten/ Täter brechen in zwei Gaststätten ein

Kleve (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (11. November 2019) verschafften sich Unbekannte unerlaubt Zutritt zu zwei Gaststätten. An der Gaststätte auf der Spyckstraße beschädigten sie das Schloss der Eingangstür so sehr, dass sich die Tür öffnen ließ. Im Inneren hebelten sie einen Sparkasten auf und entwendeten das Bargeld. An der Gaststätte auf der Schlossstraße hebelten sie die Eingangstür auf und brachen die Kasse sowie zwei Spielautomaten auf. Auch hier entwendeten sie Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtigen Personen gesehen haben. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

