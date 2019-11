Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Rees (ots)

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, hat sich am zurückliegenden Freitag, 08.11.2019, ein unbekannter Fahrzeugführer aus dem Staub gemacht. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Rees war mit seinem blauen Ford Focus gegen 06.15 Uhr auf der Empeler Straße in Richtung Groiner Allee unterwegs. In Höhe der AVIA-Tankstelle stockte der Verkehr aufgrund eines auf der Straße stehenden Lastwagens. Der vor dem Reeser wartende graue Ford-Kuga wollte das Hindernis über das Tankstellengelände umfahren. Beim Zurücksetzen prallte er mit seinem Heck gegen den hinter ihm wartenden Geschädigten. Auf Hupen reagierte der flüchtige Unfallfahrer nicht. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt Zeugen. (SI)

