POL-HAM: Navigationsgeräte ausgebaut

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Auf fest eingebaute Navigationsgeräte hatten es Diebe in der der Nacht von Dienstag (10.12.2019, 23 Uhr) auf Mittwoch (11.12.2019, 7.30 Uhr in Bockum-Hövel abgesehen. Sie schlugen bei einem BMW xDrive, einem VW Golf und einem 5er BMW das hintere Fenster ein. Die Autos standen an der Uphofstraße, dem Sittichweg und dem Gravensteiner Ring. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

