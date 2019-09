Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Verkehrsunfall: Autofahrer wird um Kontaktaufnahme gebeten

Espelkamp (ots)

Nach einem PKW-Unfall vom Freitagmorgen bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke einen Kraftfahrzeugführer darum, Kontakt mit ihnen aufzunehmen.

Gegen sechs Uhr morgens befuhr ein 20-jähriger Lübbecker in einem roten Renault Twingo die Bremer Straße (B 239) aus Lübbecke kommend in Richtung Rahden. In Höhe der geraden Strecke zwischen der Gestringer Straße und der Abfahrt Espelkamp / Gabelhorst Süd, setzte nach Aussagen des Lübbeckers im Gegenverkehr der Fahrer eines anderen PKWs zu einem Überholmanöver an. Dabei kam es zur Kollision der beiden Außenspiegel, sodass der Spiegel des Twingos gegen die Seitenscheibe stieß und zerbrach.

Zur Klärung des Sachverhalts wird der Fahrer des beteiligten PKWs von den Beamten gebeten, unter Telefon (05741) 2770 Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Auch Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sind aufgerufen, sich zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell